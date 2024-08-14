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07:15, 14 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянку по подозрению в государственной измене

В ДНР задержали женщину, передававшую Украине данные о силах МЧС России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сотрудники силовых структур в Донецкой народной республике (ДНР) задержали женщину, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по республике.

По предварительным данным, задержанная собирала и передавала спецслужбам Украины данные о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских ударов по ДНР. Эти сведения могли быть использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для повторного нанесения ударов.

В отношении женщины возбуждено дело по статье 275 УК РФ.

Ранее в Кургане следователи ФСБ возбудили уголовное дело по той же статье в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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      Олеся Мицкевич
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