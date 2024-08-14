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17:54, 14 августа 2024Культура

Гай Ричи снимет продолжение «Джентльменов»

Сериал Гая Ричи «Джентльмены» официально продлен на второй сезон

Кадр: сериал «Джентльмены»

Сериал культового режиссера Гая Ричи «Джентльмены» официально продлен на второй сезон. Об этом сообщило издание Variety.

Также появилась информация, что исполнители главных ролей в первом сезоне Тео Джеймс и Кая Скоделарио появятся и в продолжении проекта. Всего планируется выпустить восемь эпизодов, режиссером и сценаристом станет сам Ричи. Новые серии выйдут на стриминг-сервисе Netflix, но дата релиза пока не сообщается.

Ранее стало известно, что секрет молодости и отличной спортивной формы Гая Ричи кроется в особом подходе к питанию.

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      Андрей Шеньшаков
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