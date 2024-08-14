Врач развеяла мифы об отбеливании зубов

Гигиенист Жидких: профессиональное отбеливание зубов не портит эмаль

Отбеливание зубов — это внедрение в глубокие слои зуба специального геля на основе перекиси водорода или перекиси карбамида, рассказала врач-гигиенист Ольга Жидких. Мифы об этой стоматологической процедуре она развеяла в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, многие считают, что при отбеливании используются вредные химические компоненты. Однако, как заверила Жидких, это абсолютно безопасная косметическая процедура при условии, что для нее используют профессиональную лицензированную технику и сертифицированные препараты и ее проводит квалифицированный специалист. Она добавила, что современное отбеливание не портит эмаль и проходит практически безболезненно — в отличие от первых ультрафиолетовых ламп, которые при нагревании действительно негативно действовали на зубы, перегревая их и вызывая боль.

Наличие пломб и мостов не является противопоказанием к отбеливанию, опровергла Жидких еще один миф. По ее словам, на консультации специалисты объяснят, что после отбеливания возможна коррекция цвета пломб и замена коронок.

Кроме того, вопреки заблуждениям зубы нельзя отбелить отбеливающими пастами, действующими только на наружной поверхности эмали, и нельзя получить настолько белый цвет, насколько хочется пациенту. Так, привела пример она, чем смуглее человек, тем белоснежнее будет казаться улыбка. «У рыжеволосых людей цвет зубов кажется более желтоватым. Ни один знающий врач никогда не скажет вам, на сколько оттенков станут белее зубы после процедуры. Он скажет, что наши технологии и опыт помогут сделать ваши зубы светлее без причинения вреда вашему здоровью», — заключила она.

Ранее хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов назвал способы справиться с зубной болью в отпуске. В первую очередь стоматолог посоветовал проверять, отправляясь в поездку, есть ли в аптечке безрецептурные обезболивающие препараты (ибупрофен, парацетамол), мази (солкосерил, метрогил дента) и ополаскиватели (мирамистин, раствор хлоргексидина).