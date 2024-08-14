Глава Минобороны Франции уточнил подробности столкновения двух истребителей

Лекорню: во Франции в аварию попали два истребителя Rafale, одного пилота спасли

В департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции в аварию попали два истребителя Rafale, а не Mirage, а также был спасен один пилот. Подробности столкновения уточнил глава минобороны страны Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Авария с участием двух Rafale из эскадрильи Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мерте и Мозеле. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются», — говорится в публикации министра.

Лекорню поблагодарил французские вооруженные силы и полицию за содействие в поисковой операции и помощь с охраной территории.

Изначально французская газета L'Est Républicain сообщила, что два истребителя Mirage попали в аварию на северо-востоке Франции. Отмечалось, что местная жандармерия и экстренные службы уже начали поисково-спасательные работы по спасению пилотов, которые «могли катапультироваться еще до катастрофы».