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16:52, 14 августа 2024Мир

Глава Минобороны Франции уточнил подробности столкновения двух истребителей

Лекорню: во Франции в аварию попали два истребителя Rafale, одного пилота спасли
Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню. Фото: Mohammed Badra / Reuters

В департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции в аварию попали два истребителя Rafale, а не Mirage, а также был спасен один пилот. Подробности столкновения уточнил глава минобороны страны Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Авария с участием двух Rafale из эскадрильи Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мерте и Мозеле. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются», — говорится в публикации министра.

Лекорню поблагодарил французские вооруженные силы и полицию за содействие в поисковой операции и помощь с охраной территории.

Изначально французская газета L'Est Républicain сообщила, что два истребителя Mirage попали в аварию на северо-востоке Франции. Отмечалось, что местная жандармерия и экстренные службы уже начали поисково-спасательные работы по спасению пилотов, которые «могли катапультироваться еще до катастрофы».

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      Лина Пивоварова
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