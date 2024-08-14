Во Франции разбились два истребителя

L'Est Républicain: два истребителя Mirage попали в аварию во Франции

Два истребителя Mirage попали в аварию в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции. Об этом первой сообщила французская региональная газета L'Est Républicain.

Местная жандармерия и экстренные службы уже начали поисково-спасательные работы по спасению пилотов, которые «могли катапультироваться еще до катастрофы», пишет издание.

По данным L'Est Républicain, в воздухе разбились именно два самолета, однако, как указывает Le Figaro, префектура департамента не подтверждает эту информацию.

27 июля российский истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета из-за технической неисправности. Самолет упал в безлюдной местности.

