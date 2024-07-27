Истребитель Су-34 упал в Волгоградской области при выполнении планового полета

Российский истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, сообщило Министерство обороны. Пилотам удалось катапультироваться.

По данным оборонного ведомства, падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Угрозы жизни летчиков нет, известно, что самолет упал в безлюдной местности. «Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — отчитались о происшествии в Минобороны.

Предварительной причиной авиакатастрофы названа техническая неисправность, на месте работает комиссия ВКС России.

Фото: Al.geba / Shutterstock / Fotodom

Опубликованы кадры с места крушения

Первые сообщения о возможном падении самолета появились около 14:00. Волгоградцы, ставшие свидетелями катастрофы, говорили, что самолет рухнул в Серафимовичском районе близ хутора Бобры-2, на месте падения вспыхнул сильный пожар. По свидетельству жителей окрестных населенных пунктов, пилоты катапультировались с парашютами и остались живы.

На размещенном Telegram-каналом «112» видео можно рассмотреть густой дым, идущий из лесополосы. «Облако уже большое становится. Да, горит», — говорит голос за кадром.

Ранее на этой неделе потерпел крушение вертолет Ми-28

25 июля вертолет Ми-28 упал в лесном массиве Калужской области. Как сообщили в Минобороны, борт потерпел крушение во время планового полета. Вертолет рухнул в безлюдной местности, из-за чего разрушений на земле не было. Членов экипажа, находившихся на борту Ми-28, спасти не удалось. Причиной случившегося назвали техническую неисправность.

В июне в другом регионе — Иркутской области — вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа — они выжили. Воздушное судно выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие.