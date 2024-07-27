Появились кадры с места крушения Су-34 в Волгоградской области

Опубликовано первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом

В сети появились кадры с места крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах на большой площади виден дым, идущий из лесополосы. «Облако уже большое становится. Да, горит», — слышен голос за кадром.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области в субботу, 27 июля. Он выполнял учебно-тренировочный полет, экипаж катапультировался. В качестве предварительной причины случившегося в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность.

Несколькими днями ранее, 25 июля, вертолет Ми-28 упал в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, Ми-28 рухнул в Жиздринском районе региона. Борт потерпел крушение во время планового полета в безлюдной местности. Членов экипажа, находившихся на борту Ми-28, спасти не удалось.