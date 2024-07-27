Названа предварительная причина крушения Су-34 в Волгоградской области

МО: Су-34 потерпел крушение из-за технической неисправности

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области из-за технической неисправности. Предварительную причину ЧП назвало Министерство обороны России, передает ТАСС.

В настоящее время на месте крушения работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Су-34 упал в Волгоградской области в субботу, 27 июля, при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться, угрозы для жизни летчиков нет. Полет выполнялся без боекомплекта.

В сети появились кадры с места крушения.