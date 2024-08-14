Глава российского региона перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области

Глава Татарстана перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области

Глава Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Примеру руководителя Татарстана последовали и местные чиновники, отметили в пресс-службе. Так, свой однодневный заработок курянам перечислят сотрудники администрации главы республики, аппарата Госсовета Татарстана и республиканского кабмина.

По словам Минниханова, жители возглавляемого им региона глубоко переживают события в Курской области. «Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи», — подчеркнул он.

Ранее глава Дагестана призвал население республики пожертвовать дневной заработок в пользу жителей Курской области. Он заявил, что в Дагестане нет тех, кто равнодушно воспринял бы происходящее в приграничье, и призвал оказать помощь «жертвам бесчеловечных преступлений наших врагов».