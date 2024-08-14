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15:29, 14 августа 2024Россия

Глава российского региона перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области

Глава Татарстана перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Примеру руководителя Татарстана последовали и местные чиновники, отметили в пресс-службе. Так, свой однодневный заработок курянам перечислят сотрудники администрации главы республики, аппарата Госсовета Татарстана и республиканского кабмина.

По словам Минниханова, жители возглавляемого им региона глубоко переживают события в Курской области. «Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи», — подчеркнул он.

Ранее глава Дагестана призвал население республики пожертвовать дневной заработок в пользу жителей Курской области. Он заявил, что в Дагестане нет тех, кто равнодушно воспринял бы происходящее в приграничье, и призвал оказать помощь «жертвам бесчеловечных преступлений наших врагов».

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      Алан Босиков
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