Глава российского региона призвал жителей отдать дневную зарплату в помощь Курской области

Меликов призвал дагестанцев отдать дневную зарплату в помощь Курской области

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики отдать дневную зарплату в помощь Курской области, пострадавшей от вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

Меликов подчеркнул, что дагестанцы с начала спецоперации доказывали, что отличаются отзывчивостью и готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается. По его словам, в республике нет равнодушных к происходящему в Курской области. «Поэтому, дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд "Все вместе". Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов», — написал глава региона.

Он также рассказал, что благотворительный фонд «Инсан» уже доставил в Курскую область первую партию гуманитарной помощи. Сейчас формируются новые грузы с товарами первой необходимости. Кроме того, в Дагестане сейчас отдыхают дети из атакованного ВСУ региона.

Ранее в МЧС России сообщили, что родственники жертв событий в Курской области получат 1,5 миллиона рублей. Кроме того, курянам, получившим вред средней тяжести, выплатят 600 тысяч рублей, а жителям региона с легкими травмами — 300 тысяч рублей.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, войдя на территорию России. По состоянию на 12 августа украинские военные взяли под контроль 28 населенных пунктов региона. Согласно официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.