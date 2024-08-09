Назван размер выплат жертвам событий в Курской области

МЧС: родственники жертв событий в Курской области получат 1,5 миллиона рублей

Родственники жертв событий в Курской области получат 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России.

9 августа обстановку в этом российском регионе признали ЧС федерального масштаба.

Пострадавшие, здоровью которых был причинен вред средней тяжести, получат 600 тысяч рублей, а жители с легкими травмами — 300 тысяч рублей. Размер всех выплат установлен законодательством, связанным с чрезвычайными ситуациями, следует из слов собеседника агентства.

Кроме того, жителям будет оказана единовременная финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей, а при утрате имущества — от 75 тысяч до 150 тысяч рублей.

6 августа украинские войска атаковали Курскую область, после чего в приграничных районах завязались бои. В городе Суджа во время эвакуации не удалось спасти беременную женщину. Позже было опубликовано видео с последствиями атаки по Судже. На нем видно разрушенные стены жилых домов и дымящееся пепелище — все, что осталось от одного из строений.