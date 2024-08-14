Главного гаишника российского района задержали за получение взяток от подчиненных

В Ростовской области ФСБ задержала начальника ГАИ Аксайского района

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали начальника ГАИ Аксайского района за систематическое получение взяток от подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в течение года задержанный требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему восемь с половиной тысяч рублей с человека. Взамен он оказывал им общее покровительство и попустительство. Тем, кто давать взятки не хотел, силовик угрожал негативными последствиями по службе. Кроме того, начальник районного ГАИ каждый месяц получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД.

Ранее Фокинский суд Брянска приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего старшего инспектора МРЭО ГИБДД регионального управления МВД за получение взяток на общую сумму 150 тысяч рублей.