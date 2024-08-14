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09:29, 14 августа 2024Мир

ХАМАС сообщило о готовности заключить с Израилем соглашение о перемирии

Hürriyet: ХАМАС сообщило Израилю о готовности заключить перемирие в Газе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС через египетских и катарских посредников сообщило Израилю о готовности заключить соглашение о перемирии в Газе, передает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Приоритет отдается интересам нашего палестинского народа и необходимости полностью остановить продолжающееся нападение на сектор Газа», — передает издание ответ представителей ХАМАС Катару и Египту.

В свою очередь, катарские и египетские посредники заявили, что будут продолжать прикладывать усилия до достижения соглашения между сторонами конфликта. Отмечается, что они на данный момент координируют свои действия и рассматривают следующие шаги по вопросу прекращения огня.

Ранее портал Axios сообщил об отказе ХАМАС от приглашения США, Катара и Египта участвовать в финальном раунде переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. В материале говорится, что движение объяснило решение нападением на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, новыми условиями, выдвинутыми премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также последними ударами Израиля по сектору Газа.

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      Лина Пивоварова
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