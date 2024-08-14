Ирина Шейк обнажила ягодицы на отдыхе

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре, сидя на детском квадроцикле на дороже у живой изгороди. При этом она надела черное бикини, которое включало в себя обнажающие ягодицы T-стринги, и повернулась спиной к камере.

Также знаменитость распустила волосы и примерила бейсболку в тон купальника и золотистый браслет.

Ранее в августе известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar.