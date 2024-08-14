Медведчук заявил о незаинтересованности Зеленского в мире на Украине

Медведчук: Зеленский не заинтересован в мире из-за угрозы уничтожения его власти

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире в стране. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке на платформе «Смотрим».

По его мнению, причиной этого является угроза уничтожения власти Зеленского. Как отметил Медведчук, украинский лидер создал такую ситуацию, что при любом мирном процессе он «сядет на скамью подсудимых».

«Таким образом, Зеленский прямо говорит, что бойню, которую он устроил, очень хочет украинский народ, поскольку от этого зависит его будущее», — добавил глава движения «Другая Украина».

Ранее Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского. Он выразил мнение, что президент Украины «потопит» одного политика за другим. Политик объяснил, что все, кто помогает Киеву, получают большие проблемы с рейтингом.