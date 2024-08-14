Мужчина услышал одну просьбу невесты и задумался об отмене свадьбы

Мужчина рассказал на портале Reddit, что задумался об отмене свадьбы после того, как услышал одну просьбу невесты относительно торжества. В комментариях многие пользователи выразили мнение, что его возлюбленная не готова к браку.

По словам автора поста, они с невестой уже три года состоят в отношениях, а полгода назад заключили помолвку. Недавно, когда пара обсуждала предстоящее торжество, женщина внезапно поинтересовалась, где на свадьбе будет стоять фотография ее бывшего мужа, которого уже нет в живых. Как признался мужчина, вопрос возлюбленной озадачил его.

Женщина пояснила, что хочет, чтобы фотография ее покойного мужа стояла на столе новобрачных. Кроме того, она решила держать его снимок в руках во время фотосессии. «Я сказал ей, что не хочу этого и что, хотя я понимаю, насколько он важен для нее, мне было бы некомфортно, если бы его фото присутствовали на нашей свадьбе», — раскрыл рассказчик.

После этого пара поссорилась, невеста обвинила жениха в том, что он ревнует ее. Как указал пользователь Reddit, он, в свою очередь, решил отложить свадьбу и стал задумываться о том, чтобы и вовсе отменить бракосочетание.

«Это какой-то перебор. Она не готова выйти за тебя замуж», «Одно дело, если бы вы зажгли свечу в память о нем или что-то такое, но когда она хочет посвятить ему начало вашей совместной жизни — это серьезный тревожный звонок», — высказались комментаторы. Многие также выразили мнение, что невесте рассказчика требуется психотерапия.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что отменил свадьбу после того, как узнал финансовый секрет невесты. Большинство комментаторов сочли его решение обоснованным.