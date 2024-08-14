На Украине обеспокоились нежеланием жителей Торецка выезжать из города

Глава Донецкой ОВА: в Торецке 3 тысячи человек не спешат уезжать

В Торецке в Донецкой народной республике (ДНР) осталось около 3 тысяч человек, которые не спешат уезжать. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Вадим Филашкин, передает издание «Страна.ua».

«Сейчас в городе около 3 тысяч человек, они находятся в подвальных помещениях. К сожалению, выезжают очень медленно — 10-15 человек каждый день», — сказал он.

Филашкин добавил, что ситуация в Торецке «очень сложная».

Ранее одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила о заходе российской армии в Торецк. Также в ВСУ отметили, что операция украинской армии в Курской области пока никак не отразилась на интенсивности боевых действий.