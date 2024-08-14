На Украине раскритиковали ТЦК за набор «просто массы людей»

Командир роты ВСУ Баранов: набранные по мобилизации новобранцы еле ходят

Территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине набирают «просто массу людей», из которых многие «еле ходят». Об этом заявил командир роты 130-го батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Баранов, передает РИА Новости со ссылкой на ТСН.ua.

«Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне как командиру роты прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят», — рассказал военачальник.

Он подчеркнул, что ТЦК набирают людей «для галочки», не думая о том, каким образом они могут быть полезны на передовой. По его словам, многие из набранных по мобилизации людей не готовы к боевым действиям как физически, так и психологически. «Для чего, скажите, пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово», — добавил Баранов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил о том, что в ВСУ часто мобилизуют наркоманов и людей с заболеваниями. Вопрос набора ТЦК некачественного личного состава депутат Рады назвал проблемным.