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13:02, 13 августа 2024Бывший СССР

В Раде признали мобилизацию в ВСУ наркоманов и людей с заболеваниями

Депутат Рады Костенко: в ВСУ часто мобилизуют наркоманов и людей с заболеваниями

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто мобилизуют наркоманов и людей с заболеваниями. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в интервью изданию «Украинская правда».

«Часто у нас бывает такое, что ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкомата) гонятся за цифрами: тебе сказали десять должно быть в день, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр. А в результате — тот наркоман, тот больной, у того какие-то другие проблемы», — признал Костенко.

По словам парламентария, впоследствии таких мобилизованных не забирает командование воинских частей. В результате они остаются в учебных центрах, получая заработную плату, так как «уволить их нельзя». Вопрос набора ТЦК некачественного личного состава депутат Рады назвал проблемным.

Костенко также призвал снизить мобилизационный возраст до 20 лет. Он объяснил это необходимостью обеспечения подразделений ВСУ здоровыми людьми, способными выполнять боевые задачи.

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      Екатерина Грищенко
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