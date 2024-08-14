На Украине заочно вынесли приговор гендиректору телерадиокомпании «Крым»

На Украине суд вынес заочный приговор гендиректору телерадиокомпании «Крым»

На Украине суд вынес заочный приговор генеральному директору телерадиокомпании «Крым». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Уточняется, что обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса страны, включая коллаборационизм.

По данным агентства, гендиректор «Крыма» принимает участие в информационных мероприятиях в поддержку России.

В июле на Украине заочно приговорили к 12 годам заключения главу Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Его обвиняли в подписании договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в 2022 году, а также организации референдума о присоединении региона к РФ.