На Украине заочно вынесли приговор гендиректору телерадиокомпании «Крым»

На Украине суд вынес заочный приговор генеральному директору телерадиокомпании «Крым». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».
Уточняется, что обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса страны, включая коллаборационизм.
По данным агентства, гендиректор «Крыма» принимает участие в информационных мероприятиях в поддержку России.
В июле на Украине заочно приговорили к 12 годам заключения главу Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Его обвиняли в подписании договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в 2022 году, а также организации референдума о присоединении региона к РФ.