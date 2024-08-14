На Южном Урале устроили забег для людей и собак

На Южном Урале устроили совместный забег людей и собак длиной два километра. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Мероприятие состоялось в поселке Слюдорудник под Кыштымом. Каникросс пробежали больше 10 питомцев и 30 человек.

«Собакам обязательна ездовая шлейка — это как спортивная форма. Также вам потребует потяг — это такая резинка, которая соединяет собаку и спортсмена, и пояс — две эти вещи смягчают рывки собаки, чтобы не травмировать человека», — рассказала организатор забега Елена Симаченко.

По словам собеседницы издания, собаки-участницы должны идеально слушаться человека и знать необходимые команды: «тише» — чуть сбавить скорость, «справа», «слева», «мимо» — обойти препятствие без остановки и «стой». За агрессивное поведение животное немедленно дисквалифицировали.

Среди участников гонки были хаски, маламуты, самоеды, норвержские метисы, веймаранеры и беспородные питомцы. Например, Алена Аксеновских пришла с дворняжкой Пумой. Они раньше не участвовали в забегах, однако сумели прийти завоевать бронзовую медаль.

В июле в Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса.