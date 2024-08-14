Россиян предупредили о новом росте заболеваемости коронавирусом

Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в октябре

В конце сентября-начале октября в России ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом, который может оказаться более масштабным, чем летний, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков.

«Сейчас в мире сборная солянка разных штаммов коронавируса: внутри омикрон-линии происходит эволюция, но подлинии не вытесняют друг друга. Вариант FLiRT ответственен за порядка 40 процентов заболеваемости, остальные 60 — множество других подлиний», — рассказал Крючков.

Наблюдавшаяся этим летом вспышка заболеваемости, по его словам, была спровоцирована социальными факторами: из-за жары люди чаще скапливались в замкнутых пространствах под кондиционерами. К тому же, FLiRT оказался более заразным, чем другие линии.

«В России спад заболеваемости ожидается в конце августа. Затем, в начале октября, — подъем, более масштабный, чем летом. Вспышка будет крупной, сезон по коронавирусу — неспокойным. При этом истинных масштабов в цифрах мы не увидим из-за проблем с тестированием», — уточнил иммунолог.

Он добавил, что на данный момент известно о новом варианте омикрон-штамма, который постепенно может вытеснить FLiRT и другие варианты, но кардинальных отличий от предыдущих линий у него нет.

Ранее сообщалось, что в России за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 29,1 процента, а число госпитализаций — на 24,2 процента.