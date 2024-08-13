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12:19, 13 августа 2024Россия

В России вновь стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом

В России за неделю возросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России вновь стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом. За неделю заболеваемость выросла на 29,1 процента, а число госпитализаций — на 24,2 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с 5 по 11 августа в стране госпитализировали 1100 человек. При этом 14 пациентов спасти не удалось. Выздоровели за неделю 8 777 человек. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах России, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране. (...) Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по России», — говорится в сообщении оперштаба.

На прошедшей неделе в России также фиксировали рост заболеваемости коронавирусом — на 28,2 процента.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о новых вариантах коронавируса. По словам главы ведомства Анны Поповой, вариант FLiRT не последний, так как вирус научился изменяться.

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      Елена Торубарова
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