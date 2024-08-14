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15:28, 14 августа 2024Мир

Названа роль Орбана в сохранении Евросоюза

Политолог Оленченко: такие политики, как Орбан, могут спасти Евросоюз
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Leah Millis / Reuters

Здравомыслящие политики, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, могут спасти Европейский союз (ЕС). Об этом заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, передает РИА Новости.

«Здравомыслящих в Европе больше. Именно их интересы представляет Орбан. Он сильная личность и способен заручится поддержкой людей», — рассказал политолог.

Оленченко подчеркнул, что сейчас объединение находится перед дилеммой разрушения или укрепления. По его словам, такие объединения, как «Патриоты за Европу», в Европейском парламенте (ЕП) могут стать силами, которые сохранят Евросоюз.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС является «брюссельской фабрикой лжи», так как лидеры сообщества препятствуют мирной инициативе Орбана по урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что страны Евросоюза «не волнует правда».

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      Максим Габриелян
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