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14:58, 14 августа 2024Экономика

Названа стоимость самого дешевого жилья на Пхукете

Стоимость самого дешевого жилья на Пхукете составила 4,48 миллиона рублей

Фото: Ingo Schulz / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Стоимость самого дешевого жилья на таиландском острове Пхукет, доступного для покупки на данный момент, оценили в 4,48 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Информацию о расположении и площади объекта «Ленте.ру» назвали эксперты российского агентства недвижимости «ГЖА.рф».

Речь идет об апартаментах метражом 22 «квадрата» на четвертом этаже семиэтажного дома 2013 года постройки. Неподалеку находится пляж Бангтао.

Вторую строчку в рейтинге самых доступных объектов недвижимости в Таиланде занял лот стоимостью 4,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют. За указанную сумму удастся приобрести апартаменты площадью 30 квадратных метров в жилом комплексе, который построили в 2012 году.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в зарубежной стране со стороны соотечественников за май увеличился в полтора раза.

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      Полина Кислицына
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