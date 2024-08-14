Названа стоимость самого дешевого жилья на Пхукете

Стоимость самого дешевого жилья на Пхукете составила 4,48 миллиона рублей

Стоимость самого дешевого жилья на таиландском острове Пхукет, доступного для покупки на данный момент, оценили в 4,48 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Информацию о расположении и площади объекта «Ленте.ру» назвали эксперты российского агентства недвижимости «ГЖА.рф».

Речь идет об апартаментах метражом 22 «квадрата» на четвертом этаже семиэтажного дома 2013 года постройки. Неподалеку находится пляж Бангтао.

Вторую строчку в рейтинге самых доступных объектов недвижимости в Таиланде занял лот стоимостью 4,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют. За указанную сумму удастся приобрести апартаменты площадью 30 квадратных метров в жилом комплексе, который построили в 2012 году.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в зарубежной стране со стороны соотечественников за май увеличился в полтора раза.