Названа стоимость самого дешевого жилья на Пхукете

Стоимость самого дешевого жилья на таиландском острове Пхукет, доступного для покупки на данный момент, оценили в 4,48 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Информацию о расположении и площади объекта «Ленте.ру» назвали эксперты российского агентства недвижимости «ГЖА.рф».
Речь идет об апартаментах метражом 22 «квадрата» на четвертом этаже семиэтажного дома 2013 года постройки. Неподалеку находится пляж Бангтао.
Вторую строчку в рейтинге самых доступных объектов недвижимости в Таиланде занял лот стоимостью 4,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют. За указанную сумму удастся приобрести апартаменты площадью 30 квадратных метров в жилом комплексе, который построили в 2012 году.
Ранее стало известно, что россияне бросились скупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в зарубежной стране со стороны соотечественников за май увеличился в полтора раза.