Россияне бросились скупать жилье в одной стране

TurkStat: спрос россиян на жилье в Турции вырос в полтора раза за месяц

В мае 2024 года россияне бросились скупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в этой стране со стороны граждан России вырос в полтора раза за месяц. Такие данные приводит Турецкий институт статистики (Turkstat).

Всего иностранные покупатели приобрели в Турции 2064 объекта — на 34,8 процента меньше, чем в тот же месяц в 2023 году. Россияне оказались лидерами среди нерезидентов — они купили в стране 437 домов и квартир против 293 в апреле.

На второй строчке по числу сделок с турецкой недвижимостью в мае оказались иранцы (207 объектов), а на третьей — украинцы (171 объект). В топ-5 иностранных покупателей жилья в Турции также вошли граждане Германии (104 объекта) и Ирака (98 объектов), отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что россияне купили рекордное количество жилья в Таиланде — за первый квартал 2024 года они приобрели 9300 квартир и домов. По словам экспертов, эти сделки с недвижимостью в основном носят инвестиционный характер.