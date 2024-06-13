Россияне купили в Таиланде рекордное количество жилья

РБК: россияне приобрели в Таиланде больше девяти тысяч квартир и домов

Жители России за I квартал 2024 года купили в Таиланде 9,3 тысячи квартир и домов, поставив тем самым рекорд за пять лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ricci | Зарубежная недвижимость», которое цитирует РБК. Полученный показатель на 13 процентов превышает количество жилья, которое россияне приобрели там за аналогичный период 2023 года.

По мнению генерального директора «Ricci | Зарубежная недвижимость» Екатерины Ломтевой, по большей части эти сделки носят инвестиционный характер. В условиях растущего туристического потока в Таиланд, недвижимость выглядит все более привлекательным активом. С начала 2024 года там уже побывали более 14 миллионов человек. Почти 840 тысяч из них — россияне.

Еще одна причина растущего спроса жителей РФ на жилье в Таиланде — это возможность оплатить покупку из России. Более того, сделку можно провести в рублях. Об этом рассказала директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

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Свою роль сыграли и низкая цена входа на рынок (от 75 тысяч долларов), и высокая доходность инвестиций. Последняя, по словам соучредителя и управляющего партнера Tranio Михаила Буланова, может доходить до десяти процентов в год.

Оказалось, что чаще всего россияне хотят купить недвижимость на Пхукете (57 процентов от всех заявок). На втором и третьем местах — Паттайя (15 процентов) и Самуи (9 процентов) соответственно. В среднем недвижимость в Таиланде обходится россиянам в 150-300 тысяч долларов.

Прогнозируется, что спрос россиян на жилье в этой тропической стране будет только расти. Кроме того, их интересует покупка недвижимости на Бали, а также в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне. За первые три месяца 2024 года спрос на недвижимость в этом регионе увеличился на 15 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что отдых в Таиланде летом 2024 года в среднем обойдется в 93-107 тысяч рублей на одного человека, а в Турции — 105-128 тысяч рублей. Наименее дорогим направлением для отдыха за границей стала Абхазия — 55-61 тысяча рублей. На втором месте по дешевизне среди наиболее популярных государств — Египет.

Весной 2024 года власти Таиланда смягчили визовые правила, чтобы привлечь как можно больше заграничных гостей. Список стран, граждане которых могут до 60 дней пребывать в королевстве без виз, расширили до 93 государств. Кроме того, был анонсирован новый тип виз для удаленной работы иностранцев — Destination Thai Visa (DTV), которая рассчитана на фрилансеров и людей, занятых, например, тайским боксом, кулинарией, медицинским обслуживанием.