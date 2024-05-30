Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

Khaosod: Таиланд анонсировал визы Destination Thai Visa для удаленщиков

Таиланд смягчил визовые правила, чтобы стимулировать туризм и привлечь больше иностранных гостей в страну. Об этом сообщило издание Khaosod.

По данным источника, 28 мая на заседании кабмина власти расширили список государств, граждане которых могут находиться в королевстве до 60 дней без виз. В перечень вошли 93 страны вместо прежних 57, в том числе Россия. При этом не уточняется, продолжит ли Таиланд практику поощрения туристов, предоставляя въезд на 90 дней зимой.

Кроме того, королевство анонсировало новый тип виз для удаленной работы иностранцев — Destination Thai Visa (DTV). Такая виза рассчитана на удаленщиков, фрилансеров в и людей, которые занимаются определенными видами деятельности. Например, тайским боксом, кулинарией, медицинским обслуживанием.

DTV будет выдаваться на пять лет с правом находиться в Таиланде до 180 дней. Визовый сбор составит 10 тысяч батов (24,2 тысячи рублей), за аналогичную плату можно будет продлить пребывание в стране еще на полгода. Право оформить DTV также будет у супругов получателей и их детей в возрасте до 20 лет.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. В 2023 в этой стране отдохнули 1,48 миллиона россиян.