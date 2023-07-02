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18:20, 2 июля 2023Путешествия

В сети заметили «мистическую» деталь вылетевшего на Кубу из Москвы самолета

Телеведущий Брилев: вылетевший после паузы на Кубу из Москвы самолет назывался «Анадырь»

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Самолет, вылетевший после долгой паузы на Кубу из Москвы, назывался «Анадырь». «Мистическую» деталь заметил телеведущий Сергей Брилев, он же опубликовал в Telegram-канале снимок воздушного судна из сети.

Журналист допустил, что подобное название могло быть шуткой со стороны руководства авиакомпании «Россия». Также это могло быть случайностью, отметил Брилев.

«Но факт есть факт: именно так, "Анадырь", называлась советская операция 1962 года по переброске на Кубу "изделий" с непростыми боеголовками. Мистика», — написал он.

1 июля впервые с 2022 года из Москвы на Кубу вылетел пассажирский лайнер. Этим рейсом возобновилось регулярное авиасообщение между двумя странами, рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия».

Ранее также сообщалось, что задержанный из-за задымления двигателя самолет авиакомпании Emirates приземлился в Дубае.

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    Анна Щербакова
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