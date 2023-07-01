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11:26, 1 июля 2023Путешествия

Задержанный из-за задымления двигателя самолет приземлился в Дубае

Задержанный из-за задымления двигателя самолет авиакомпании Emirates приземлился в Дубае

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Самолет авиакомпании Emirates, задержанный 30 июня из-за задымления двигателя, благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая. Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Согласно информации на сайте, самолет рейса Санкт-Петербург — Дубай прибыл в 11:34 по местному времени (10:34 по Москве). Находившихся на борту пассажиров доставили в терминал Т3. Прибытие самолета задержалось более чем на пять часов.

Задержанный самолет вылетел из аэропорта Пулково в 4:49. На борту присутствовала делегация из Вьетнама, приехавшая на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.

При первичном запуске у самолета Boeing 777, готовившегося к вылету вечером 30 июня, задымился двигатель. Экипаж и 240 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал. Тушение самолета в аэропорту Пулково сняли на видео. На попавших в сеть кадрах видно, как несколько пожарных машин поливают дымящуюся хвостовую часть самолета.

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    Александра Качан
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