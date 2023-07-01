Тушение самолета в аэропорту Пулково сняли на видео

Тушение самолета Boeing в санкт-петербургском аэропорту Пулково сняли на видео

Тушение самолета Boeing в санкт-петербургском аэропорту Пулково сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Mash».

На видео видно, как несколько пожарных машин поливают дымящуюся хвостовую часть самолета авиакомпании Emirates.

Ранее сообщалось, что при первичном запуске двигателя самолета, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал. 240 пассажиров были эвакуированы штатным способом.

20 июня самолет российской авиакомпании Utair, направлявшийся из Сургута в Ханты-Мансийск, резко сменил курс и экстренно сел в другом городе. «После взлета экипаж самолета AT75 доложил о подозрении на пожар двигателя и решении вернуться на аэродром вылета», — говорится в сообщении. Тогда никто из 29 находящихся на борту пассажиров не пострадал.