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00:26, 1 июля 2023Путешествия

Пассажиров самолета в Пулково эвакуировали

Пассажиров рейса из Петербурга в Дубай эвакуировали после задымления двигателя

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Пассажиров самолета Boeing в петербургском аэропорту Пулково эвакуировали после задымления двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания. В пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» отметили, что следов высадка пассажиров произведена штатным способом. «Работают аварийно-спасательные команды, следов возгорания не наблюдается», — добавили там.

В авиагавани также сообщили, что воздушное судно отбуксировано обратно на место стоянки.

Ранее сообщалось, что при первичном запуске двигателя самолета Boeing авиакомпании Emirates Airline, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

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    Марина Совина
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