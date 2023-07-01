Пассажиров самолета в Пулково эвакуировали

Пассажиров рейса из Петербурга в Дубай эвакуировали после задымления двигателя

Пассажиров самолета Boeing в петербургском аэропорту Пулково эвакуировали после задымления двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания. В пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» отметили, что следов высадка пассажиров произведена штатным способом. «Работают аварийно-спасательные команды, следов возгорания не наблюдается», — добавили там.

В авиагавани также сообщили, что воздушное судно отбуксировано обратно на место стоянки.

Ранее сообщалось, что при первичном запуске двигателя самолета Boeing авиакомпании Emirates Airline, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.