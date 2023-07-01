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04:07, 1 июля 2023Россия

На борту загоревшегося самолета в Пулково присутствовала делегация из Вьетнама

Делегация из Вьетнама была на борту загоревшегося в Пулково перед вылетом в Дубай самолета

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

На борту самолета Boeing компании Emirates Airline, загоревшегося в петербургском аэропорту Пулково, присутствовала делегация из Вьетнама. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Марианна Борисова, передает газета «Известия».

Как рассказала Борисова, делегация из Вьетнама приезжала на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге. В результате произошедшего никто из делегатов не пострадал. «По информации от аэропорта, сейчас решается вопрос, нужен ли для перелета новый борт или они полетят на этом же», — добавила она.

При первичном запуске двигателя самолета Boeing 777, который готовился к вылету в Дубай вечером 30 июня, в силовой установке произошел пожар. 240 пассажиров были эвакуированы штатным способом. В результате происшествия никто не пострадал.

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    Марина Совина
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