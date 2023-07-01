Задержанный из-за задымления двигателя самолет вылетел в Дубай

Задержанный из-за задымления двигателя самолет вылетел из Петербурга в Дубай 1 июля

Самолет рейса Санкт-Петербург — Дубай, задержанный в пятницу 30 июня из-за задымления двигателя, вылетел из аэропорта Пулково в субботу 1 июля. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

«Отправлен в 4:49», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на борту самолета Boeing компании Emirates Airline, загоревшегося в петербургском аэропорту Пулково, присутствовала делегация из Вьетнама.

При первичном запуске у самолета Boeing 777, который готовился к вылету в Дубай вечером 30 июня, задымился двигатель. Сообщалось, что экипаж и 240 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал. Тушение самолета в аэропорту Пулково сняли на видео.