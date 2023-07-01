Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:45, 1 июля 2023Путешествия

Задержанный из-за задымления двигателя самолет вылетел в Дубай

Задержанный из-за задымления двигателя самолет вылетел из Петербурга в Дубай 1 июля

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Самолет рейса Санкт-ПетербургДубай, задержанный в пятницу 30 июня из-за задымления двигателя, вылетел из аэропорта Пулково в субботу 1 июля. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

«Отправлен в 4:49», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на борту самолета Boeing компании Emirates Airline, загоревшегося в петербургском аэропорту Пулково, присутствовала делегация из Вьетнама.

При первичном запуске у самолета Boeing 777, который готовился к вылету в Дубай вечером 30 июня, задымился двигатель. Сообщалось, что экипаж и 240 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал. Тушение самолета в аэропорту Пулково сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Названа наиболее вероятная цель украинского наступления

    Жертвами загоревшегося автобуса стали 25 человек

    Минобороны России сообщило о героическом поступке связиста

    Задержанный из-за задымления двигателя самолет вылетел в Дубай

    В Минобороны сообщили о попытке ВСУ провести разведку боем в Запорожье

    Дан ответ на вопрос о правильном хранении кетчупа

    Польского президента обвинили в обмане поляков из-за заявления об Украине

    Уничтожение склада боеприпасов ВСУ сняли на видео

    Российские танкисты уничтожили две американские бронемашины ВСУ

    Макрона предупредили о последствиях в случае продолжения беспорядков в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости