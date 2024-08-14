Одной категории водителей запретят заправляться на трассе М-12

Авто с нечитаемыми номерами хотят запретить пользоваться заправками на М-12

Водителям автомобилей с нечитаемыми номерами хотят запретить пользоваться заправками на платной трассе М-12. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на «Автодор».

Этой категории водителей также могут закрыть доступ к многофункциональным зонам сервиса. «Обсуждается возможность отказа в обслуживании пользователей на МФЗ и заправке их транспортных средств со скрытыми ГРЗ», — рассказали в госкомпании.

В «Автодоре» отметили, что количество автомобилей с нечитаемыми номерами на трассе М-12 «Восток» варьируется в зависимости от приближенности к Москве. По словам представителей компании, жалобы на таких водителей часто поступают от других пользователей дороги.

Ранее Прокуратура Татарстана признала некоторые участки платной трассы М-12 небезопасными для пользователей.