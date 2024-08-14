Папарацци сняли Эмили Ратаковски на прогулке в облегающем топе без бюстгальтера

Папарацци сняли американскую модель и актрису Эмили Ратаковски на улице в Нью-Йорке в откровенном образе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

33-летняя манекенщица вышла с псом Коломбо на прогулку, выбрав светло-серый наряд. Так, она надела мини-шорты бренда Aritzia и облегающий топ на тонких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и одежда подчеркнула особенности ее фигуры.

Модель дополнила образ солнцезащитными очками с черными линзами и массивными серьгами-кольцами.

Ранее папарацци также сняли 51-летнюю немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум с голой грудью на пляжном отдыхе.