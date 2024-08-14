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22:18, 14 августа 2024Экономика

Россиянам назвали самый эффективный способ получать пассивный доход на пенсии

Финэксперт Христианов дал совет инвестировать ради пассивного дохода на пенсии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Откладывая на старость, россиянам стоит рассмотреть широкий инвестиционный портфель: вклады, акции, золото, валюту. Такой совет дал первый заместитель председателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов. Самый эффективный способ получать пассивный доход на пенсии он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Рассматривать инвестиции в недвижимость целесообразно, если предлагается объект существенно дешевле рыночной стоимости, отметил финансовый эксперт. Что же касается банковских вкладов, то они являются неотъемлемой частью любого инвестиционного портфеля как страховка от непредвиденных трат или как возможность вложить средства в выгодный проект.

«В то же время для инвестирования на фондовом рынке можно рекомендовать выбор между акциями голубых фишек и компаний второго эшелона и среднесрочными облигациями, учитывая их хорошую историю и прозрачные перспективы роста. Инвестирование в облигации привлекательно, так как снижение в будущем ключевой ставки Банком России приведет к значительному увеличению их стоимости, позволяя при этом держателям бумаг продолжать получать доход по купонам до момента их погашения», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Хотя известно, что на долгосрочную перспективу акции обычно дают больший доход по сравнению с облигациями, в текущих экономических условиях в течение ближайших одного-двух лет инвестиции в облигации могут быть более выгодными. Тем не менее отказываться от акций не следует

Эдуард Христиановфинансовый эксперт

По словам эксперта, стоит рассматривать покупку акций как компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, так и компаний, которые имеют потенциал для роста. В частности, следует обратить внимание на производителей промышленного оборудования, предприятия из топливно-энергетического сектора и финансовые учреждения.

Кроме того, несмотря на низкие или отсутствующие процентные доходы по депозитам, по-прежнему остается актуальным направлением инвестирование в иностранную валюту, сообщил Христианов.

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Ранее опрос SuperJob показал, что 18 процентов россиян планируют жить на пенсии на личные сбережения. Только 25 процентов респондентов видят основным источником дохода в старости пенсию, 24 процента — проголосовали за зарплату.

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      Екатерина Смирная
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