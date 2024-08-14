Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 14 августа 2024Силовые структуры

Переводившего деньги ВСУ россиянина арестовали по делу о госизмене

Жителя Алтайского края заключили под стражу за перевод денег на нужды ВСУ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу жителя Алтайского края, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, арестованный, действуя в интересах признанного террористическим и запрещенного в России украинского формирования, перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Этими средствами он профинансировал деятельность, направленную против безопасности РФ.

В отношении жителя Алтайского края возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники силовых структур в Донецкой народной республике задержали женщину за сбор и передачу спецслужбам Украины данных о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских ударов по региону.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      В России подорожали ключевые продукты

      Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

      В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с Иванкой Трамп

      Женщина нашла на берегу бутылку с посланием из 1945 года

      Одной категории водителей запретят заправляться на трассе М-12

      Фридман потребовал от суда в Гонконге компенсировать санкции против него

      Раскрыта неожиданная причина резких перепадов настроения

      Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше