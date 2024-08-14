Переводившего деньги ВСУ россиянина арестовали по делу о госизмене

Жителя Алтайского края заключили под стражу за перевод денег на нужды ВСУ

Суд заключил под стражу жителя Алтайского края, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, арестованный, действуя в интересах признанного террористическим и запрещенного в России украинского формирования, перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Этими средствами он профинансировал деятельность, направленную против безопасности РФ.

В отношении жителя Алтайского края возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники силовых структур в Донецкой народной республике задержали женщину за сбор и передачу спецслужбам Украины данных о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских ударов по региону.