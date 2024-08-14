Под Москвой два подростка попали в реанимацию после вечеринки в честь дня рождения

В Истре два подростка попали в реанимацию после попытки разжечь камин в коттедже

В Истре под Москвой в ночь на среду, 14 августа, два подростка попали в реанимацию после попытки разжечь камин на вечеринке в честь дня рождения в загородном коттедже. Молодой человек и девушка получили серьезные ожоги тела, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, компания из шести подростков праздновала 17-летие сына владельца коттеджа. Когда именинник решил разжечь камин для гостей, жидкость для розжига вспыхнула. Огонь перекинулся на двух человек — на именинника и его подругу, которая помогала разжечь камин.

Молодого человека доставили в больницу с ожогами рук и груди — всего обгорело 20 процентов тела. Состояние девушки оценивается как критическое — у нее обгорело 99 процентов тела.

В МЧС сообщили, что подростки сначала самостоятельно пытались потушить пожар, и только спустя 40 минут вызвали спасателей. К тушению возгорания привлекали 14 человек и 3 единицы техники. Огонь потушили на площади 16 квадратных метров.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся интернат из-за неисправного вейпа. В результате пожара пострадал 15-летний подросток, его доставили в больницу.