Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» спасло бегство на Украину

Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» не задержали из-за побега на Украину

Украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», не задержали в Польше из-за того, что он бежал на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польскую прокуратуру.

«В конечном счете Владимир Ц. не был задержан, поскольку в начале июля он покинул территорию Польши через польско-украинскую границу», — заявила пресс-секретарь прокуратуры Польши Анна Адамяк.

Она объяснила, что власти Германии направили европейский ордер на арест в окружную прокуратуру Варшавы по делу гражданина Украины Владимира Ц. из-за подозрения в причастности украинского инструктора к подрыву «Северных потоков», однако его не смогли задержать. Причиной послужило то, что к тому моменту власти ФРГ не внесли его имя в базу данных разыскиваемых лиц, и украинец смог благополучно совершить побег на родину.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу. Уточнялось, что к диверсии на трубопроводах причастны еще двое украинских инструкторов.