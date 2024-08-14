Подполье раскрыло детали удара по военному складу в порту Одессы

РИА Новости: удар по порту Одессы пришелся по арсеналу зарубежных ракет

Удар по военному складу в порту Одессы, вероятно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«"Прилет" реально сильный был», — заявил Лебедев. Он отметил, что охранявшая склад система противовоздушной обороны (ПВО) сработать не успела и «приняла участие в детонации».

Ранее стало известно, что по военному складу в порту Одессы был нанесен удар. Пророссийское подполье сообщило о потерях среди военнослужащих, в числе которых оказались иностранцы. Место происшествия оцепила Служба безопасности Украины.

До этого в Одессе прозвучал сильный взрыв. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях