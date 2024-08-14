Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:05, 14 августа 2024Бывший СССР

Подполье раскрыло детали удара по военному складу в порту Одессы

РИА Новости: удар по порту Одессы пришелся по арсеналу зарубежных ракет

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Удар по военному складу в порту Одессы, вероятно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«"Прилет" реально сильный был», — заявил Лебедев. Он отметил, что охранявшая склад система противовоздушной обороны (ПВО) сработать не успела и «приняла участие в детонации».

Ранее стало известно, что по военному складу в порту Одессы был нанесен удар. Пророссийское подполье сообщило о потерях среди военнослужащих, в числе которых оказались иностранцы. Место происшествия оцепила Служба безопасности Украины.

До этого в Одессе прозвучал сильный взрыв. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      В Германии рассказали о судьбе переданного Украине оружия

      В поселке Курской области объявили обязательную эвакуацию населения

      В США допустили использование ВСУ американского оружия в Курской области

      Россия выразила обеспокоенность провокацией израильского министра

      Байден пошутил о желании стать блогером

      Кличко заявил о взрыве в кафе в Киеве

      На Украине заочно вынесли приговор гендиректору телерадиокомпании «Крым»

      В США предупредили Украину о последствиях победы Харрис на выборах

      В Германии дали прогноз по ситуации в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше