Стало известно об ударе по военному складу в порту Одессы

По военному складу в порту Одессы нанесен удар

По военному складу в порту Одессы нанесен удар, есть потери среди украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как стало известно, зафиксирован прилет по складу в морском порту, «детонацией развалило много», отметил Лебедев. Есть потери среди военнослужащих, в числе которых иностранцы.

Место происшествия оцепила Служба безопасности Украины (ВСУ), пропускают только машины скорой помощи.

Ранее в Одессе прозвучал сильный взрыв. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях.