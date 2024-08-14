Стало известно об ударе по военному складу в порту Одессы

По военному складу в порту Одессы нанесен удар, есть потери среди украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Как стало известно, зафиксирован прилет по складу в морском порту, «детонацией развалило много», отметил Лебедев. Есть потери среди военнослужащих, в числе которых иностранцы.
Место происшествия оцепила Служба безопасности Украины (ВСУ), пропускают только машины скорой помощи.
Ранее в Одессе прозвучал сильный взрыв. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях.