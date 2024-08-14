Подсчитана цена набора первоклассника в 2024 году

Росстат: брюки для школьников подорожали почти на 17 процентов

За год в России брюки из полушерстяных тканей для школьников выросли в цене на 16,6 процента. Об этом сообщило RTVI со ссылкой на Росстат.

Однако в Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областях, Хабаровском крае, ХМАО, Курганской и Тверской областях цена этого предмета одежды увеличилась на 50-66 процентов. Остальные составляющие «набора первоклассника» подрожали на 4-10 процентов.

В целом сбор мальчика в школу обойдется жителям России в 25 517 рублей, а девочки — в 30 218 рублей. С 2023 года цены на наборы для мальчиков и девочек увеличились примерно на девять и семь процентов соответственно.

До этого, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала премьер-министра России Михаила Мишустина рассмотреть возможность «установления предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября».