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10:37, 7 августа 2024Экономика

В России предложили ограничить цены на школьные товары

В Госдуме предложили правительству ограничить наценки на школьные товары

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России предложили ограничить наценки на школьные товары. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает РИА Новости.

Она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность «установления предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября». Властям регионов предлагается взять этот вопрос на контроль, ведя постоянный мониторинг цен на такие товары.

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Кроме того, Останина заявила о необходимости совершенствования мер поддержки семей — многодетных, тех, в которых воспитывается ребенок-инвалид или воспитанием детей занимается один родитель, а также семей участников СВО. Для таких категорий граждан парламентарий предложила субсидировать расходы на школьные товары.

В обращении к Мишустину она также призвала проработать вопрос о повышении ввозных пошлин на такую продукцию из недружественных стран. По мнению Останиной, отечественное производство товаров для школьников налажено, и на российском рынке нет их недостатка.

В АТОЛ подсчитали, что базовый набор товаров для школы увеличился в цене за год на 8 процентов, в 2024 году он обойдется в среднем в 6,4 тысячи рублей. Медианная цена школьного дневника возросла на 13 процентов (до 313 рублей), набор тетрадей подорожал на 10 процентов (до 407 рублей), а комплект обложек на них и учебники — на 6 процентов (до 269 рублей).

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