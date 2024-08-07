Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

АТОЛ: стоимость набора товаров для школы за год увеличилась на 8 %, до ₽6,4 тыс.

Базовый набор товаров для школы увеличился в цене за год на 8 процентов, в 2024 году он обойдется в среднем в 6,4 тысячи рублей. Стоимость подсчитали в IT-компании АТОЛ, передает ТАСС.

Так, медианная цена школьного дневника возросла на 13 процентов (до 313 рублей), набор тетрадей подорожал на 10 процентов (до 407 рублей), а комплект обложек на них и учебники — на 6 процентов (до 269 рублей).

Набор шариковых ручек теперь обойдется школьникам в среднем в 324 рубля (на 9 процентов дороже, чем в 2023 году), цены на комплект стирательных резинок и линейку увеличились на 1 и 3 процента (до 186 и 145 рублей соответственно). Карандаш стал дороже на 15 процентов (до 45 рублей за штуку).

В июле также подорожали пеналы — на 4 процента (до 450 рублей), комплект из пары клей-карандашей вырос в цене на 27 процентов (до 165 рублей), а набор цветных карандашей — на 19 процентов (до 320 рублей). Фломастеры прибавили в цене 13 процентов (до 412 рублей), гуашь — 23 процента (в среднем 352 рубля), а акварель — только 4 процента (до 332 рублей).

Стоимость кисточек для рисования теперь достигает 258 рублей (на 15 процентов дороже год к году), пластилина — 303 рублей (на 10 процентов).

«Мешки для сменки россияне стали покупать на 11 процентов дешевле — в июле средний чек покупки составил 401 рубль. В то же время рюкзаки выросли в цене на 6 процентов — теперь они стоят в среднем 1732 рубля», — добавили в компании.

Ранее аналитики «Авито Товаров» провели исследование и выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году. Они также рассказали, как сэкономить на сборах 40 процентов.