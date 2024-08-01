Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу в 2024 году

«Авито Товары»: собрать ребенка в школу в 2024 году будет стоить больше 10 тысяч

Собрать ребенка в школу в 2024 году будет стоить больше 10 тысяч рублей, однако можно сэкономить до 40 процентов, если искать вещи в ресейле, подсчитали аналитики «Авито Товаров». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

В базовый набор на первое время учебы эксперты включили школьную форму: брюки и рубашку для мальчиков; платье, юбку и рубашку — для девочек). Также в эту категорию отнесли спортивный костюм и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

Оказалось, что брюки для мальчиков в среднем стоят 800 рублей — на 7 процентов меньше, чем в прошлом году, а рубашка обойдется в 1 100 рублей. Продажи брюк для девочек выросли на 7 процентов, их средняя стоимость составила 900 рублей. Покупка платья в среднем обойдется в 1 400 рублей, а юбка будет стоить 1 000 рублей — на 17 процентов дешевле, чем в прошлом году. Рубашка для девочки стоит в среднем 1 000 рублей.

Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1 300 рублей, а кроссовок — 1 100 рублей. Комплект для занятия физкультурой для девочки обойдется примерно в ту же сумму: костюм в среднем стоит 1 400 рублей, а кроссовки — 950 рублей.

Средняя цена школьного ранца в этом году составила 2 000 рублей. Набор чистых тетрадей в среднем будет стоить 350 рублей. Также при необходимости можно обновить пенал — простой вариант с наполнением можно найти по цене от 300 рублей.

По данным аналитиков, новый комплект из одежды и школьных принадлежностей для мальчика обойдется в среднем в 12 200 рублей, а купленный «с рук» — в 6 900 рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 13 700 рублей в новом состоянии и 8 400 рублей в ресейле. В обоих случаях экономия составит около 40 процентов.

Ранее сообщалось, что собрать ребенка в школу в 2024 году стало дороже — стоимость школьного набора в июле выросла на 10 процентов в годовом выражении.

