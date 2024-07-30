Собрать ребенка в школу стало дороже

«Чек Индекс»: комплект товаров для подготовки к школе в июле подорожал на 10 %

Собрать ребенка в школу в 2024 году стало дороже — стоимость школьного набора в июле выросла на 10 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» пишут «Известия».

Комплект товаров для школьника обойдется россиянам в среднем в 14 601 рубль. За эти деньги можно купить школьную форму, рюкзак, рубашку и брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник и тетради.

При этом покупать продукцию из данного набора в июле стали на 14 процентов меньше. Вырос спрос только на канцелярские наборы, тетради и дневники. Аналитики объясняют эту динамику тем, что сейчас родители вернулись к традиционной подготовке детей к школе, которая отмечалась до пандемии, когда основные покупки совершались в августе.

При этом сообщается, что россияне в июле не экономили на школьниках, выбирая более дорогие и качественные товары, что привело к росту среднего ценника. Чаще всего (60 процентов товаров) родители делали покупки онлайн, прежде всего на маркетплейсах и сайтах ретейлеров.

Ранее стало известно, что за год средний чек на шашлычный набор в России стал больше на 16 процентов. Эксперты проанализировали покупки мяса для шашлыка, шампуров, мангала, древесного угля и средств для розжига с 10 июня по 10 июля. Средняя стоимость подобного комплекта достигла 3381 рубля.