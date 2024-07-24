Россияне стали больше тратиться на шашлыки

«Платформа ОФД»: за год траты россиян на шашлычный набор выросли на 16 %

За год средний чек на шашлычный набор в России стал больше на 16 процентов. О выросших тратах граждан со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает газета «Ведомости».

Эксперты проанализировали покупки мяса для шашлыка, шампуров, мангала, древесного угля и средств для розжига с 10 июня по 10 июля. Средняя стоимость подобного набора достигла 3 381 рубля.

Сильнее всего за год подорожали средства для розжига — до 347 рублей (плюс 23 процента) и мясо — до 855 рублей (плюс двадцать процентов). По мнению аналитиков, эта тенденция связана с покупкой товаров в большой упаковке и выборе более качественных и дорогих продуктов. Шампуры подорожали до 470 (плюс восемь процентов), мангалы — до 1407 (плюс 10 процентов), а уголь — до 302 рублей (плюс 12 процентов).

Опрошенные аналитики отметили рост потребления мяса и, в частности, увеличение спроса на свинину. По словам директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, население активно переходит с курицы на этот вид мяса из-за исторически минимальной ценовой разницы.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин предупредил, что в сезон шашлыков может подорожать говядина и баранина. В среднем темпы роста цен на мясо и птицу не опережают инфляцию, но на отдельные виды мясной продукции возможно сезонное повышение стоимости, вызванное увеличением спроса в период шашлычного сезона. При этом сдерживающим фактором станет наращивание производства в животноводческих хозяйствах, добавил аналитик.