Россиян предупредили о подорожании мяса в сезон шашлыков

АКРА: в РФ в период шашлыков могут подорожать говядина и баранина

В России в сезон шашлыков может подорожать говядина и баранина. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Он отметил, что в среднем темпы роста цен на мясо и птицу не опережают инфляцию, отметил он. Однако на отдельные виды мясной продукции возможно сезонное повышение стоимости, вызванное увеличением спроса в период шашлычного сезона. Аналитик спрогнозировал умеренный рост цен мясной продукции в пределах 10 процентов. При этом сдерживающим фактором станет наращивание производства в животноводческих хозяйствах.

Тренин рассказал, что за последние полгода сильнее всего (на 19 процентов) подорожала баранина. Это объясняется дефицитом этого вида мяса на фоне роста экспорта. Так, заметные объемы баранины из РФ поставляются в Иран.

Самым доступным мясом остается курица, цены на нее за 6 месяцев уменьшились на 2,5 процента, отметил эксперт. Однако это снижение стоимости стало откатом после резкого подорожания на 16,2 процента в 2023 году, добавил он.

Ранее профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, что в России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. С начала 2024 года свинина подешевела на пять процентов, в оптовом сегменте она стоила в начале июня 171 рубль. Курятина упала в цене почти на два процента и стоила 162 рубля за килограмм.