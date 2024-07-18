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12:29, 18 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании мяса в сезон шашлыков

АКРА: в РФ в период шашлыков могут подорожать говядина и баранина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России в сезон шашлыков может подорожать говядина и баранина. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Он отметил, что в среднем темпы роста цен на мясо и птицу не опережают инфляцию, отметил он. Однако на отдельные виды мясной продукции возможно сезонное повышение стоимости, вызванное увеличением спроса в период шашлычного сезона. Аналитик спрогнозировал умеренный рост цен мясной продукции в пределах 10 процентов. При этом сдерживающим фактором станет наращивание производства в животноводческих хозяйствах.

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Тренин рассказал, что за последние полгода сильнее всего (на 19 процентов) подорожала баранина. Это объясняется дефицитом этого вида мяса на фоне роста экспорта. Так, заметные объемы баранины из РФ поставляются в Иран.

Самым доступным мясом остается курица, цены на нее за 6 месяцев уменьшились на 2,5 процента, отметил эксперт. Однако это снижение стоимости стало откатом после резкого подорожания на 16,2 процента в 2023 году, добавил он.

Ранее профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, что в России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. С начала 2024 года свинина подешевела на пять процентов, в оптовом сегменте она стоила в начале июня 171 рубль. Курятина упала в цене почти на два процента и стоила 162 рубля за килограмм.

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