Профессор Чеглов: в России практически сравнялась стоимость свинины и курятины

В России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

