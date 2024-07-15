В России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Экономика
В России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса
Профессор Чеглов: в России практически сравнялась стоимость свинины и курятины
В России практически сравнялась стоимость двух самых популярных видов мяса — свинины и курятины. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.